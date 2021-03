PS5 vende più di Xbox Series X|S su Amazon nel 2021 in UK, USA, Canada e Germania

La nuova generazione è tra noi da oramai cinque mesi e pian piano sempre più giocatori stanno acquistando una PS5 (standard o digital) e/o una Xbox Series X|S, per prepararsi ai nuovi giochi in arrivo nei mesi e negli anni. Quale delle due console sta per ora vendendo di più? Non abbiamo accesso a dati completi, ma le classifiche del 2021 di Amazon ci permettono di vedere che in UK, USA, Canada e Germania (ovvero quattro grandi mercati estremamente rappresentativi dell'Occidente) PS5 vende più di Xbox Series X|S.

I dati arrivano precisamente dalla classifica dei Bestseller 2021 (aggiornata in data 23 marzo 2021), da non confondere con la classifica dei più venduti dell'ultime 24 ore. Vediamo i dati nelle varie nazioni.

In UK (Regno Unito):



PS5 Standard si trova in 11° posizione

Xbox Series S si trova in 54° posizione

PS5 Digital si trova in 75° posizione

Xbox Series X si trova in 86° posizione

In USA:



PS5 Standard si trova in 18° posizione

PS5 Digital - Fuori dalla Top 100

Xbox Series S - Fuori dalla Top 100

Xbox Series X - Fuori dalla Top 100

In Canada:



PS5 Standard si trova in 20° posizione

Xbox Series X si trova in 54° posizione

PS5 Digital si trova in 76° posizione

Xbox Series S - Fuori dalla Top 100

In Germania:



PS5 Standard si trova in 27° posizione

PS5 Digital - Fuori dalla Top 100

Xbox Series S - Fuori dalla Top 100

Xbox Series X - Fuori dalla Top 100

Questi dati non ci indicano però il numero di console vendute, quindi è possibile che la differenza in valore assoluto tra le vendite di PS5 e di Xbox Series X|S non sia enorme, a dispetto delle molte posizioni che distanziano PS5 Standard dai due modelli di Xbox.

Inoltre, non dimentichiamoci che per il momento il numero di console vendute non è indicativo della richiesta effettiva del pubblico: i limiti di produzione rendono ancora complesso ottenere una console, quindi entrambe avrebbero venduto di più se vi fossero state in circolazione più unità. Questi numeri ci permettono di affermare con sicurezza solo che Sony è in vantaggio in termini di produzione.

Sarà interessante confrontare questi dati tra molti mesi per vedere in che modo la situazione sarà cambiata. Se siete interessati ad altri dati, sappiate che PS5 ha venduto il 2700% in più di Xbox Series X|S a fine febbraio in Spagna.