Risk of Rain 2: 4 milioni di copie vendute sul solo Steam

Risk of Rain 2 ha tagliato un notevole traguardo: il gioco di Hopoo Games ha venduto più di 4 milioni di copie su PC (Steam). Questo risultato non tiene quindi conto delle copie vendute in versione console su Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

Risk of Rain 2 è stato rilasciato in formato accesso anticipato a marzo 2019 su Steam: il gioco è quindi arrivato a 4 milioni in due anni. Sin dall'inizio il titolo è stato apprezzato dalla critica e dal pubblico. Gli sviluppatori hanno anche svelato alcuni dati: l'88% dei giocatori ha giocato per più di un'ora, mentre il 57% dei giocatori ha superato le 10 ore di gioco totali.

Risk of Rain 2 riceverà la sua prima espansione a pagamento alla fine del 2021, ma tra non molto dovrebbe arrivare un nuovo aggiornamento di contenuto. Il 25 marzo, infatti, la versione PC otterrà l'Anniversary Update che introdurrà una serie di contenuti che erano stati tagliati dalla versione 1.0. Ci saranno 88 descrizioni di lore da scoprire e un nuovo personaggio, il Bandito.

L'Anniversary Update arriverà sulle versioni console di Risk of Rain 2 più avanti. L'espansione a pagamento, invece, dovrebbe arrivare su tutte le piattaforme in contemporanea. Hopoo ha anche espanso il proprio team di sviluppo per lavorare a Risk of Rain 2 e a "futuri giochi". Speriamo di scoprire nuovi dettagli nel corso dei prossimi mesi.

Potete leggere la nostra recensione di Risk of Rain 2 a questo indirizzo.