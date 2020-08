Risk of Rain 2: la recensione

Una recensione di Risk of Rain 2, arrivato da pochi giorni alla versione 1.0, non può che essere il racconto della fatica e del gusto provati nello sbloccare decine di oggetti, ma anche della presa di coscienza di quanto il gameplay in sé non riesca mai a guardare troppo in alto. Il canovaccio narrativo che fa da collante all'azione è dei più banali e diretti: siamo finiti su di un pianeta alieno e dobbiamo riuscire a sopravvivere di livello in livello fino a trovare una via di fuga.

Il tutto si traduce in un frenetico sparatutto in terza persona, pensato principalmente per essere giocato in cooperativa, ma fruibile anche da soli, incentrato sulla raccolta di potenziamenti e su un continuo sparare a nemici che appaiono in punti casuali dello scenario e che non smettono di tormentarci fino a che non siamo riusciti ad attivare un teletrasporto, abbiamo sconfitto il boss del livello e siamo riusciti a saltare verso quello successivo, dove la formula si ripete invariata.

Ciò che il giocatore deve fare è sostanzialmente ammazzare le creature ostili per accumulare i soldi che servono per aprire i vari contenitori sparpagliati per le mappe, generate proceduralmente, in cui si possono trovare i tanto agognati potenziamenti. Questi ultimi danno gli effetti più disparati e sono cumulabili. Ad esempio possono aumentare la nostra velocità di fuoco, oppure darci una barriera protettiva dopo ogni uccisione, o ancora regalarci un doppio salto e così via. Al raggiungimento di determinati obiettivi si sbloccano delle nuove classi di sopravvissuti, tutte selezionabili a inizio partita, e si ottengono dei manufatti alieni che, quando selezionati, modificano le partite stesse.