Fall Guys batte League of Legends: è il gioco più visto e seguito del 2020 su Twitch

Fall Guys: Ultimate Knockout da record: il titolo sviluppato da Mediatonic e pubblicato da Digital Games è ufficialmente il gioco più visto e seguito del 2020 su Twitch. Secondo gli ultimi dati disponibili ha infatti sconfitto il mostro sacro, League of Legends.

League of Legends ad oggi vanta 8 milioni di giocatori attivi al giorno, ed è uno dei titoli più seguiti su Twitch. Ma - ecco il punto - non è più in testa, Fall Guys l'ha superato. Sono i dati forniti da TwitchTracker e Sully Gnome: negli scorsi sette giorni Fall Guys ha ottenuto 182.000 visualizzazioni complessive, contro le 174.000 del rivale. Per di più Fall Guys è stato il contenuto preferito dagli streamer per un totale di 30,6 milioni di ore di gameplay in appena una settimana, di nuovo contro i 29.3 milioni di League of Legends.

Questa è solo l'ennesima dimostrazione di quanto terreno stia guadagnando Fall Guys: Ultimate Knockout in questa calda estate del 2020: e considerate che è disponibile da appena due settimane sul mercato, peraltro soltanto su PlayStation 4 e PC. Che sia davvero arrivato il successore di Fortnite Battaglia Reale, almeno lato "notorietà" in tutto il mondo? Presto per dirlo, la situazione su Twitch potrebbe cambiare già nel giro di dieci giorni.

Tuttavia un recentissimo contest ha già permesso di ottenere, e molto facilmente, 200.000 dollari donati in beneficenza.