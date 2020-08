Fall Guys, Ninja dona 200.000 dollari in beneficenza per avere la sua skin in gioco

Fall Guys: Ultimate Knockout ha di recente dato il via ad un'iniziativa davvero significativa: qualsiasi società, detentore di un marchio registrato, brand o personalità di internet potrà ottenere una collaborazione all'interno del titolo, a patto di donare una certa somma in beneficenza. Anche Ninja ha deciso di partecipare, e sta vincendo.

Questa piccola gara vedrà come vincitore chi garantirà più denaro, in una singola donazione, a SpecialEffect, organizzazione no profit che si prende cura dei videogiocatori affetti da disabilità motorie. Tyler "Ninja" Blevins ha deciso di darci dentro con la donazione record di 200.000 dollari, ed è attualmente in testa: se nessuno vorrà o potrà permettersi di puntare più in alto, avrà automaticamente vinto il contest di Fall Guys.

Una "donazione incredibile", come è stata definita dagli sviluppatori di Fall Guys: Ultimate Knockout, che potrebbe portare all'arrivo di Ninja anche all'interno del titolo di Mediatonic e Devolver Digital. Lo streamer, in particolare, ha anche postato la skin che gli piacerebbe vedere all'interno del gioco: ve la proponiamo qui di seguito, in un'immagine. Cosa ne pensate? Certo, magari molti tra voi lettori non apprezzeranno particolarmente Tyler Blevins, ma ricordate che ogni singolo dollaro finirà in beneficenza.

Sulle nostre pagine trovate già una guida alle modalità di gioco e ai livelli di Fall Guys; e un'altra che vi spiega invece come ottenere kudos e corone da spendere nel negozio di gioco.

I raise the bid to $200,000 in support of the charity @SpecialEffect this bad boy would look pretty clean too https://t.co/W7wCkcoHip pic.twitter.com/X2xsj8DLSP — Ninja (@Ninja) August 18, 2020