Fall Guys, guida ai kudos e alle corone: a cosa servono e come ottenerli

Se negli ultimi dieci giorni non avete giocato almeno un pochino a Fall Guys: Ultimate Knockout, beh, vi siete persi il titolo più divertente e chiacchierato di questa calda estate del 2020. Mediatonic sembra aver convinto proprio tutti (tutti tranne Tfue, per ora). Approfondiamo ora uno degli aspetti che più potrebbero interessare gli utenti: questa guida sarà dedicata a kudos e corone.

Fall Guys: Ultimate Knockout propone al giocatore un negozio giornaliero, e all'interno del negozio vi sono degli oggetti cosmetici da acquistare: balletti, stili per il proprio personaggio, nuovi costumi, e via dicendo. Per comprarli esistono due tipi di monete di gioco: i kudos (di colore viola) e le corone (dalla forma, appunto, di corone dorate). Ma tra gli uni e le altre esistono delle differenze importantissime, che a suo tempo vi accennammo anche nella recensione di Fall Guys.

Gli sviluppatori scelgono di proporre gli oggetti da acquistare su Fall Guys: Ultimate Knockout o in cambio di kudos o in cambio di corone, mai tramite entrambi. I kudos si possono ottenere semplicemente giocando, partita dopo partita, quindi in pochi giorni ne accumulerete già un bel po'; non è importante essere bravi (anche se i più bravi ovviamente impiegheranno minor tempo) ma giocare moltissimo. In alternativa, i kudos possono essere comprati in cambio di denaro reale su Steam o su PlayStation Store: 170.000 kudos vengono proposti a 49,99 euro, ma c'è anche il molto più sensato pacchetto kudos "minimo", da 4,99 euro con 12.500 kudos.

I costumi più rari e ambiti, però, possono essere comprati solo in cambio di corone, e per le corone non esistono trucchi o denaro che contino. Fall Guys: Ultimate Knockout "regala" tre corone al giocatore all'interno del pass stagionale, entro il livello 33. Però di solito non bastano: un intero set, composto da pezzo inferiore e superiore, può costare in tutto ben 10 corone. L'unico modo per ottenerle consiste nel vincere le partite, arrivando così primi su altri 60 giocatori.

Forse in futuro si potranno acquistare anche le corone, su Fall Guys: Ultimate Knockout: per ora non è questo il caso. Va da sé che dunque i costumi leggendari, che si vendono solo in cambio di corone, sono anche i più rari da vedere in giro durante le partite. Voi ne possedete già qualcuno?