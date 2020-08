Fall Guys: Ultimate Knockout, la recensione

Fall Guys: Ultimate Knockout: cos’è

È semplicissimo spiegare cos'è Fall Guys: Ultimate Knockout: un titolo online (completamente online) in cui 60 giocatori pronti a tutto portano a termine una serie di sfide; soltanto uno di essi sarà incoronato vincitore. Queste sfide consistono in corse lungo percorsi disseminati da ostacoli, gare di sopravvivenza nelle condizioni più disparate, infine piccoli giochi a squadre. Dei 60 giocatori iniziali, round dopo round, alcuni iniziano ad essere eliminati. Alla fine ne resta solo uno, che viene dichiarato vincitore e sarà ricordato presso i posteri.

Fall Guys: Ultimate Knockout viene classificato come party game MMO in stile battle royale. Una definizione un po' lunga, e forse non potrebbe essere diversamente: tanto è semplice la sua offerta ludica, quanto risulta complesso stabilire la sua natura. È vero che è un party game: in fondo i round proposti non sono che minigiochi, e una vera e propria avventura in singolo non esiste. È vero anche che può essere definito un MMO: si crea il proprio personaggio, lo si personalizza, e poi si scende in arena (ma niente HUB da condividere con altri giocatori, per ora). Ed è infine innegabile che sia un battle royale: un solo giocatore sopravvive fino alla fine, gli altri vengono eliminati.

È altresì vero che la vittoria, in Fall Guys: Ultimate Knockout, è estremamente situazionale. Le sfide proposte sono casuali, e non tutte possono essere vinte semplicemente facendo affidamento sulle proprie abilità. L'intera produzione è un pandemonio, un tripudio di colori, una massa informe composta da giocatori che saltano addosso ad altri giocatori. Tutto è colorato, divertentissimo da vedere: impossibile che non vi strappi più di un sorriso. Ma è anche tutto molto ripetitivo, e di certo niente affatto appagante per chi vuole davvero affinare le proprie abilità nelle singole sfide, che non possono neppure essere affrontate a piacimento offline, in una sorta di modalità "allenamento".