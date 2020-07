PS Plus agosto 2020, ecco i giochi gratis PS4 del mese

Sony ha annunciato i giochi PS Plus di agosto 2020 . Questo mese saranno due i giochi gratis PS4 che gli abbonati al servizio potranno scaricare senza costi aggiuntivi e aggiungere alla propria libreria. A partire dal 4 agosto potrete scaricare il divertente titolo party multigiocatore Fall Guys: Ultimate Knockout. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered sarà, invece, scaricabili gratuitamente da domani.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ripropone l'incredibile campagna per giocatore singolo di Call of Duty: Modern Warfare 2, titolo campione d'incassi del 2009, completamente rimasterizzata per l'attuale generazione di console.

Facendo seguito agli eventi drammatici di Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ti immerge in un'avventura avvincente e ricca di azione in cui dovrai affrontare una nuova letale minaccia determinata a portare il mondo sull'orlo del collasso. La campagna per giocatore singolo è stata completamente rimasterizzata con texture migliorate, animazioni, rendering basato sulla fisica, illuminazione HDR e molto altro ancora. Riscopri missioni classiche come Cliffhanger, Il Gulag e Whiskey Hotel mentre ti unisci ancora una volta a Soap, Price, Ghost e al resto della Task Force 141 in uno scontro internazionale per riportare l'ordine nel mondo. Il bundle Underwater Demo Team Classic Ghost non è incluso.

Il gioco sarà disponibile per il download da domani, martedì 28 luglio 2020, a lunedì 31 agosto.