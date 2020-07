Coronavirus: Captain America aveva previsto tutto, secondo i complottisti

Che cosa hanno in comune Captain America e il Coronavirus? Nulla, naturalmente: proprio nulla. Ma i complottisti sono fatti così: dove non arriva la realtà, arriva la loro fantasia. Ed ecco allora che proprio la loro fantasia ha unito le due cose, in modo molto divertente (lo affermiamo con sarcasmo).

Tutto è cominciato da un audace utente Twitter, convinto che il primo film di Captain America abbia anticipato l'arrivo del Coronavirus (Covid-19) già nel lontano 2011. Questo perché nelle scene finali del film compaiono, su due manifesti distinti, la birra Corona e poi una sorta di spugna (o la ricostruzione digitale di qualche diamine di cellula presente nel corpo umano), insomma un oggetto vagamente simile a quella che negli ultimi mesi è diventata l'immagine "standard" del Covid-19

Ci vuole davvero coraggio ad affermare, sulla base di questi due elementi, che Captain America avesse preannunciato una pandemia globale, ma c'è chi ci scherza e chi invece ci crede davvero: i complottisti. Speriamo che voi facciate parte dei primi, ovviamente.

