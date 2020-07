Marvel's Avengers: seconda War Table per la prossima settimana con trailer e informazioni

Marvel's Avengers tornerà a svelarsi ulteriormente con una seconda War Table, ovvero l'appuntamento periodico con le informazioni e i materiali sul gioco Crystal Dynamics e Square Enix, la prossima settimana e precisamente il 29 luglio 2020.

Dopo il primo appuntamento a giugno, dal quale è emerso un nuovo trailer della storia, un lungo video di gameplay con Thor e varie novità che potete trovare riassunte anche nella nostra anteprima di Marvel's Avengers, siamo dunque quasi arrivati alla War Table 2, fissata già da tempo per il 29 luglio 2020, con la data che ci viene ribadita dal tweet ufficiale riportato qui sotto.

Il messaggio ci ricorda che mancano solo 3 giorni a sapere ancora di più su Marvel's Avengers, occasione nella quale, oltre a ulteriori dettagli e probabilmente trailer, video o altri materiali sul gioco, verremo a sapere qualcosa anche sulla fase di beta test, che si dovrebbe tenere dal 7 agosto su PS4 e dal 14 agosto su PS e Xbox One.

L'appuntamento con la seconda War Table di Marvel's Avengers è dunque fissato per mercoledì 29 luglio 2020 alle ore 19:00 italiane, dunque mancano ormai solo tre giorni a scoprire qualcosa di nuovo sull'action game di Crystal Dynamics e Square Enix, con successiva prova pratica della versione beta in agosto.

Il gioco non ha convinto proprio tutti almeno nella sua prima presentazione, ma con lo svelamento di ulteriori dettagli sembrano emergere altre caratteristiche interessanti, con il gioco che sembra crescere insieme all'aspettativa degli utenti. A questo punto attendiamo questo secondo appuntamento per averne un'idea più precisa.

Three days until we break down everything you need to know about the BETA during our July Marvel's Avengers WAR TABLE. #Reassemble #EmbraceYourPowers

