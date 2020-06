Marvel's Avengers, il trailer della storia rivela gli eventi alla base del gioco

Marvel's Avengers si mostra con il trailer della storia, che fa luce sugli eventi alla base del gioco che si svolgono dopo la missione introduttiva ambientata a San Francisco.

La sconfitta degli Avengers e la scomparsa di Captain America che abbiamo visto nella demo della Gamescom 2019 hanno portato allo scioglimento del gruppo, ma un nuovo attacco da parte dell'A.I.M e di M.O.D.O.K. spinge i vari eroi a tornare insieme per difendere il mondo.

La ricostruzione è l'obiettivo principale della campagna in single player di Marvel's Avengers, con una nuova squadra che include anche il personaggio di Kamala Khan oltre alle vecchie conoscenze.

Non c'è dubbio che i tantissimi fan del supergruppo Marvel si sentiranno coinvolti nella storia raccontata per l'occasione da Crystal Dynamics, che in molte scene richiama anche le più celebri sequenze dei film della Infinity Saga.

Marvel's Avengers sarà disponibile a partire dal 4 settembre su PC, PS4 e Xbox One, e al lancio su PS5 e Xbox Series X, con update gratuito.