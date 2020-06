Marvel's Avengers, Thor protagonista di un lungo video di gameplay

Thor è protagonista di un lungo video di gameplay tratto dalla campagna di Marvel's Avengers, nello specifico la missione single player "Once an Avenger".

Come illustrato nel trailer della storia, gli eventi di Marvel's Avengers vedono il gruppo riunirsi per difendere il mondo dopo la bruciante sconfitta di San Francisco e la scomparsa di Captain America, e in questo caso è Thor a guidare la carica.

Il Dio del Tuono appare in queste sequenze molto ben caratterizzato, a differenza dalle sensazioni iniziali del primo reveal. Il volo viene reso in maniera convincente, con il martello Mjolnir che trascina il personaggio, e il repertorio di mosse disponibili sembra essere discretamente ricco.

Il gameplay rivela peraltro le special a disposizione di ogni Avenger: un attacco dirompente legato alla tradizione del personaggio e alla sua storia fumettistica, una manovra tesa a supportare i compagni e infine una spettacolare Ultimate.

Nel caso di Thor, quest'ultima mossa vede nientemeno che l'apertura del Bifrost all'indirizzo del nemico di turno, che viene distrutto dalla forza del ponte di Asgard anche in presenza di barriere energetiche.