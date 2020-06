Assassin's Creed Valhalla, il creative director Ashraf Ismail abbandona il gioco

Assassin's Creed Valhalla perde il suo creative director: Ashraf Ismail ha deciso di abbandonare il progetto in seguito alle accuse di adulterio che hanno profondamente scosso la sua famiglia.

"Ho deciso di fare un passo indietro dal mio amato progetto per affrontare nel migliore dei modi i problemi personali della mia vita", ha scritto Ismail. "Le vite della mia famiglia e la mia sono state devastate. Sono profondamente dispiaciuto per le persone coinvolte."

Mentre altri dirigenti Ubisoft sono stati accusati di molestie, Ismail si sarebbe reso colpevole di adulterio: un'accusa pesante, con inevitabili ripercussioni nella sfera privata.

"Ci sono centinaia di persone di talento e appassionate che stanno lavorando duramente al fine di confezionare un'esperienza di gioco per voi, e che non meritano di essere associate a questa situazione. Auguro loro il meglio", ha concluso l'ormai ex creative director del gioco.

La speranza è che l'abbandono di Ismail non abbia conseguenze troppo gravi rispetto alla qualità finale di Assassin's Creed Valhalla: vedremo cosa deciderà di fare Ubisoft in tal senso.