Marvel's Avengers sarà un gioco di lancio PS5 e Xbox Series X e l'update gratuito

Square Enix ha confermato oggi che Marvel's Avengers sarà uno dei giochi di lancio di PS5 e Xbox Series X. L'action-GdR, previsto al momento per il 4 settembre, all'uscita delle console di nuova generazione otterrà un aggiornamento in grado di migliorarne la grafica e le prestazioni. Per chi lo possedesse già in versione PlayStation 4 o Xbox One questo aggiornamento sarà gratuito.

In attesa del War Table, un evento di presentazione che si terrà il 24 giugno in streaming, Square Enix ha condiviso diverse novità su Marvel's Avengers. Innanzitutto l'uscita del gioco è ancora prevista per i primi di settembre su Xbox One, PS4 e Stadia. La seconda è che il gioco supporterà pienamente il sistema di upgrade verso la next-gen.

In altre parole chi possiede il gioco su PS4 potrà giocarlo su PlayStation 5 in versione graficamente migliorata, utilizzando anche i propri salvataggi. Lo stesso vale anche per la famiglia di console Xbox.

Il gioco PS5 e Xbox Series X potrà godere di tempi di caricamento ridotti, migliori texture e il supporto per il Ray Tracing. Su PS5 sarà presente anche il supporto per i controlli aptici del DualSense e per l'audio 3D. Si potrà poi scegliere tra "Enhanced Graphics Mode" e "High Frame Rate Mode" due modalità di visualizzazioni complementari. Similmente a quanto accade in molti giochi PS4 Pro, infatti, si potrà scegliere tra una modalità che predilige l'aspetto grafico e una che punta tutto sul frame rate.

Cosa vi aspettate dalla diretta di domani?