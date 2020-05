Marvel's Avengers War Table, un video annuncia la diretta di fine giugno

Un video di Marvel's Avengers ha presentato in modo piuttosto epico War Table, ovvero una diretta del gioco che si terrà il 24 giugno 2020. In questa diretta sarà mostrato -finalmente- il gameplay dell'action game di Square Enix dedicato ai Vendicatori.

Uno dei problemi più grandi di Marvel's Avengers è stata, probabilmente, la strategia comunicativa di Square Enix che non è mai stata in grado nè di valorizzare il suo gioco, nè di spiegare quali sono le effettive qualità di questa produzione.

Attraverso un video che richiama "l'Assemble" degli Avengers, Square Enix annuncia di essere al lavoro per terminare la sua missione, ovvero creare il gioco che tutti stanno aspettando. Per sapere come sarà Marvel's Avengers, però, dovremo aspettare ancora un mese: il prossimo video di gameplay, infatti, sarà pubblicato il 24 giugno 2020 all'interno del War Table, una diretta organizzata da Square Enix per presentare la sua ultima fatica.

In questa occasione lo sviluppatore parlerà non solo del gameplay, ma spiegherà anche come si organizzerà la co-op tra giocatori.

Quali sono le vostre aspettative? Square Enix riuscirà a salvare il suo progetto? Sapevate che questi set LEGO ha svelato il cast completo degli eroi?