PS5, evento di presentazione ufficiale e lista dei giochi: finalmente ci siamo?

L'evento ufficiale di presentazione di PS5 sembra avere finalmente una data, fissata al 3 giugno secondo diverse fonti affidabili, e contestualmente è comparsa anche una lista con ben 38 giochi in uscita sulla nuova console.

Insomma, alla fine le cose si stanno muovendo e siamo sicuri che l'entusiasmo degli utenti crescerà progressivamente nei giorni che ci separano dal fatidico momento in cui Sony mostrerà al mondo intero il design di PlayStation 5. Oltre agli autori del report, Jason Schreier e Takashi Mochizuki, sono infatti molteplici le fonti che confermano l'evento di presentazione di PS5 la settimana prossima.



C'è di più: non parliamo di un singolo appuntamento bensì di una serie di presentazioni, in maniera simile a quanto pianificato da Microsoft per Xbox Series X, con un evento ogni mese fino al lancio della console. Occasioni che serviranno per rivelare le feature della nuova piattaforma e i titoli che ne accompagneranno il lancio.

A tal proposito, come accennato in apertura, contestualmente al report pubblicato da Bloomberg è comparso anche un elenco dei giochi in arrivo su PS5. Si tratta per lo più di produzioni multipiattaforma, il che significa ovviamente che le vedremo anche su Xbox Series X, ma forniscono un quadro abbastanza interessante appunto del supporto fornito dalle terze parti rispetto alle console next-gen.



Ecco dunque la lista completa dei 38 giochi indicati da Official PlayStation Magazine nel numero di giugno: