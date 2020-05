Xbox Series X, un evento ogni mese fino al lancio della console Microsoft

Xbox Series X sarà protagonista giovedì 7 maggio di un evento in cui potremo finalmente vedere in azione alcuni giochi in uscita sulla nuova console prodotta da Microsoft.

Si tratterà però solo del primo appuntamento di una serie che la casa di Redmond ha denominato Xbox 20/20, e che ci accompagnerà con un evento al mese fino al lancio di Xbox Series X, previsto per questo autunno.

"Per l'evento di maggio di Xbox 20/20 abbiamo pensato di offrirvi un assaggio della next-gen fra gameplay, trailer e anteprime da un'ampia varietà di partner e sviluppatori indipendenti, incluso il recentemente annunciato Assassin's Creed: Valhalla di Ubisoft. Sentiremo dagli autori dei giochi cosa stanno facendo con i loro titoli per Xbox Series X."

"Confermeremo i giochi che utilizzano la nostra nuova feature Smart Delivery, che garantisce di giocare sempre con la migliore versione dei titoli disponibili per la vostra console. E tutti i giochi che vedrete ottimizzati per Xbox Series X, il che significa che sono stati creati per sfruttare la potenza della console, che li renderà visivamente fantastici e non solo, con elementi come la risoluzione 4K e i 120 frame al secondo, DirectStorage, ray tracing con accelerazione harware, caricamenti super-veloci e altro ancora."

"A luglio inoltre dedicheremo del tempo a focalizzarci sui fantastici giochi in arrivo dagli Xbox Game Studios. Diversi team non vedono l'ora di condividere un primo sguardo su gameplay, dietro le quinte con gli studi di sviluppo con le ottimizzazioni per Xbox Series X e nuovi annunci. Scalpitiamo al pensiero di potervi mostrare a cosa lavorano i nostri autori."

Vi ricordiamo che seguiremo l'evento del 7 maggio in diretta, con una speciale maratona di Multiplayer.it: a brevissimo tutti i dettagli.