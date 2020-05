Bloodstained: Ritual of the Night: in arrivo l’aggiornamento con Zangetsu giocabile

Il 7 maggio sarà pubblicato un nuovo aggiornamento di Bloodstained: Ritual of the Night che renderà Zangetsu un personaggio giocabile e aggiungerà il "randomizer". L'annuncio è stato dato dal publisher 505 Games e dallo sviluppatore ArtPlay, che hanno specificato come l'update sarà rilasciato su PC, Xbox One e PS4. La versione Nintendo Switch arriverà nelle prossime settimane, ossia a fine maggio o inizio giugno (non c'è ancora una data precisa).

Per accedere a Zangetsu bisogna prima aver finito Bloodstained: Ritual of the Night con il finale buono. Quindi Zangetsu diventerà selezionabile per le nuove partite. Il personaggio è profondamente diverso dalla protagonista Miriam e non può utilizzare i frammenti. Dispone però di una potentissima spada e può contare su delle abilità speciali che consumano MP. Implementarlo ha portato a una revisione completa del gameplay, con lui più incentrato sui combattimenti. Usandolo saranno disattivati: i consumabili, l'equipaggiamento, il crafting, gli scrigni, le missioni e le sequenze filmate.

Il randomizer è invece un vero e proprio menù di configurazione che consente di modificare alcuni parametri, otto in totale, della campagna principale. Ad esempio si può scegliere di dare ai nemici del bottino completamente casuale. Si tratta di una caratteristica pensata per favorire la rigiocabilità del titolo, aumentandone di molto la longevità.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Bloodstained: Ritual of the Night è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.