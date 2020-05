Pokémon Spada e Scudo, lanciata la versione 1.0 della mod ReTextured

BSoD Gaming ha lanciato la versione 1.0 della mod ReTextured per Pokémon Spada e Scudo. Si tratta sostanzialmente di un texture pack che migliora enormemente la resa grafica del titolo di Game Freak, come visibile nel video che trovate in testa alla notizia, rilasciato dagli autori della mod.

ReTextured non solo aumenta il dettaglio delle texture di Pokémon Spada e Scudo, ma apporta anche alcuni ritocchi al motore grafico, cambiando ad esempio la resa dell'erba, che ora è meglio integrata con l'ambiente, e migliorando i filtri grafici, nonché la saturazione dei colori. Aggiunti anche dei nuovi alberi, molto più belli degli originali. L'effetto finale è davvero notevole, soprattutto se si considera che ReTextured non sacrifica nulla della fluidità del gioco. Per avere un esempio molto chiaro dell'incremento qualitativo, guardate la sequenza di salita sulla scala, visibile verso il quarto minuto del filmato.

Per il resto vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch. Se vi interessa avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Pokémon Spada e Scudo.