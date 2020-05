Xbox Series X, la sequenza di boot della console rivelata dall'ultimo teaser?

La sequenza di boot di Xbox Series X potrebbe essere stata rivelata dall'ultimo teaser pubblicato da Microsoft, quello utilizzato per pubblicizzare l'evento del 7 maggio.

Il video, che vedete qui sopra, mostra il logo di Xbox che emerge elegantemente dal nero nel giro di qualche istante: la soluzione perfetta per il boot up di Xbox Series X, che sarà protagonista di un evento ogni mese fino al lancio.

A rendere ancora più plausibile questa ipotesi c'è il testo di accompagnamento del filmato, che recita testualmente: "Boot up a new episode of Inside Xbox this Thursday, May 7 @8am PT for a first look at gameplay from our partners for the Xbox Series X".

Attivando i sottotitoli del teaser, inoltre, il suono che si sente in sottofondo viene descritto come il "new Xbox sound", ovverosia appunto il nuovo effetto sonoro che dovrebbe accompagnare l'accensione di Xbox Series X.

Tornando all'evento del 7 maggio, dedicato al reveal dei giochi prodotti dalle terze parti, vi ricordiamo che seguiremo il tutto nell'ambito di un'entusiasmante maratona in diretta: a breve tutti i dettagli.