PS5, niente prezzo né data di uscita nella presentazione del 3 giugno?

PS5 sarà protagonista di un evento di presentazione che dovrebbe tenersi il 3 giugno, stando a diverse fonti affidabili, ma in tale occasione non verranno rivelati né il prezzo né la data di uscita della console.

A sostenere questa tesi è il giornalista Jeff Grubb, autore del celebre calendario secondo cui la presentazione di PlayStation 5 si sarebbe dovuta tenere il 4 giugno, e che non ha mancato di far notare come il fuso orario giapponese convalidi i suoi precedenti report.

Nel suo ultimo articolo, Grubb ha scritto che in questa occasione Sony desidera senz'altro mostrare dell'effettivo gameplay di giochi che girano su PlayStation 5, consapevole dei riscontri negativi subiti da Microsoft per aver deluso le aspettative in tal senso.

Tuttavia l'azienda giapponese non scenderà troppo nei dettagli, come detto: la data di uscita e il prezzo di PS5, in particolar modo quest'ultimo, verranno rivelati più avanti. La cifra richiesta agli utenti per l'acquisto è infatti l'unico elemento soggetto a possibili cambiamenti ed è di fondamentale importanza non sbagliare.

Allo stesso modo, per presentare approfonditamente i suoi giochi Sony potrà utilizzare gli eventi successivi che ha già pianificato, episodi di State of Play come quello di stasera dedicato a The Last of Us 2, che come saprete seguiremo in diretta.