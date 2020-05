PS5 VS Xbox Series X, i preorder in Nord Europa sono 10 a 1 per la console Sony?

PS5 batte Xbox Series X nei preorder in Nord Europa con un rapporto di 10 a 1, secondo quanto riportato sul forum Resetera da una persona che sostiene di lavorare per uno dei più importanti rivenditori online dei paesi nordici.

Stando a questa fonte, il totale delle prenotazioni di PlayStation 5 fra Norvegia, Svezia e Danimarca nel primo mese di apertura dei preorder sarebbe attualmente pari a 4.413 unità, contro le 444 di Xbox Series X.

Il dato, che ovviamente andrà verificato, risulta particolarmente interessante se confrontato con il primo mese di preorder di PS4 presso la medesima catena, che fece registrare 2.816 prenotazioni: circa la metà rispetto alla nuova piattaforma.

Come ulteriore curiosità, la fonte ha rivelato che il prezzo stabilito come placeholder per le prenotazioni di PlayStation 5 e Xbox Series X è attualmente fissato all'equivalente di circa 999 dollari.

A quanto pare si tratta di una metodologia già ampiamente collaudata in Nord Europa, che la fonte ha confermato essere una zona storicamente molto affezionata al brand PlayStation.