Xbox Xeries X e 60 fps, Phil Spencer torna a parlare di frame rate

Xbox Series X prediligerà i giochi a 60 fps: ospite del podcast di Reggie Fils-Aime, Phil Spencer è tornato a parlare del frame rate e della sua importanza, a maggior ragione con l'avvento delle piattaforme next-gen.

"Una delle cose di cui ho discusso pubblicamente è la sensazione di giocare su di una console che consente frame rate superiori e più stabili", ha detto Spencer riferendosi ai 60fps come standard su Xbox Series X. "Far comprendere la fluidità delle immagini in un video è impossibile, come fai a trasmettere una sensazione?"

"Stiamo arrivando a un punto in cui sperimentare questo tipo di esperienza ad alto frame rate è diventato importante quanto le capacità visive di cui disponiamo. Tuttavia è impossibile presentare queste specifiche feature in un contesto come quello attuale."

Spencer ha detto che probabilmente l'unico modo per far comprendere agli utenti tali aspetti è quello di consentirgli di provare Xbox Series X di persona, ma con le attuali restrizioni dovute alla situazione sanitaria non sarà affatto semplice.

A tal proposito, il boss di Xbox ha confermato che l'uscita della console non sarà posticipata e che tutto sul lato distributivo tutto procede come da programma, nonostante le difficoltà.

"Abbiamo avuto un altro incontro sull'hardware questa settimana. In termini distributivi pensiamo di essere a posto, avremo un numero sufficiente di unità per il lancio. Ci stiamo impegnando molto per un'uscita in contemporanea mondiale, cosa che non siamo riusciti a fare con Xbox One."

"Anche i giochi stanno facendo buoni progressi", ha continuato Spencer. "Tuttavia tutte le fasi dello sviluppo che richiedono un lavoro fisico, come il motion capture o l'incisione delle musiche orchestrali, sono state messe in pausa. Da questo punto di vista avremo un impatto più forte sui progetti in pre-produzione che su quelli in post-produzione."