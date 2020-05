Xbox Series X: i 60fps saranno lo standard, dice Aaron Greenberg di Microsoft

Xbox Series X punta ai 60fps come standard per i giochi sulla console next gen, a detta di Aaron Greenberg di Microsoft, con l'affermazione che emerge da uno scambio con un utente su Twitter proprio in seguito alla presentazione del particolare "bollino" destinato a identificare i titoli ottimizzati per la piattaforma.

Greenberg non è propriamente un tecnico, essendo specializzato sul marketing e la promozione di Xbox, dunque l'affermazione va presa un po' con le pinze. Di fatto, però, rispondendo a un utente che chiedeva di inserire come standard la possibilità di scegliere tra risoluzione e performance nei giochi su Xbox Series X, Greenberg se n'è uscito fuori con un perentorio "i 60 frame al secondo saranno l'output standard, ma l'architettura ci consente il supporto fino a 120fps", nientemeno.

Che Xbox Series X consenta più facilmente il raggiungimento dei 60 frame al secondo stabili è ovvio, vista la notevole evoluzione dell'hardware anche dal punto di vista della CPU, che presenta davvero un salto evolutivo enorme dall'attuale generazione, ma da qui a parlare di output standard a 60fps ancora sembrava corrercene.

Potrebbe comunque essere, sebbene la questione vada presa ancora piuttosto alla leggera. D'altra parte, anche alcuni sviluppatori, come Frogwares, hanno espresso dubbi sui 60 frame al secondo come standard per PS5 e Xbox Series X.

In effetti, è difficile parlare di standard in questo senso, considerando la diversa complessità grafica dei giochi che può consentire o meno di raggiungere un frame-rate stabile sui 60fps. In ogni caso, la sicurezza di Microsoft appare notevole anche in questo frangente, staremo a vedere.

Il tutto è peraltro emerso in seguito alla presentazione del logo "Ottimizzato per Xbox Series X" che identificherà quei giochi in grado di sfruttare il potenziale hardware della nuova console Microsoft.