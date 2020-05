Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Nintendo Switch si mostra in un nuovo trailer

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Nintendo Switch, per mostrare il gioco in azione e far assaggiare ancora una volta com'è stato evoluto il titolo rispetto alla versione Wii U.

Nel filmato si vedono diverse sequenze di gameplay di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, con anche qualche anticipazione (molto leggera). Se non volete averne, non guardatelo e vivete in serenità. Leggiamo qui di seguito la descrizione ufficiale del gioco tratta da Nintendo.it:

Scopri i segreti della Monade e salva il mondo

Un epico gioco di ruolo fa il suo ritorno con Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Nintendo Switch. Parti all'avventura in un mondo devastato da una terribile invasione e scopri un viaggio che ti porterà oltre l'orizzonte. Riuscirai a cambiare il futuro o condannerai la tua specie all'estinzione?

Un'avventura senza tempo ricostruita dalle fondamenta

Grazie a un epilogo tutto nuovo, alla grafica in alta definizione e ai miglioramenti dell'esperienza di gioco, senza citare i brani rimasterizzati e molto altro, i veterani e i nuovi giocatori possono immergersi nella versione definitiva delle avventure di Shulk e compagni!

Collector's Edition

Dal 29 maggio sarà disponibile presso rivenditori selezionati anche la Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Collector's Edition, che include un vinile con la colonna sonora del gioco ispirato alla Monade!

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles: Definitive Edition sarà disponibile a partire dal 29 maggio 2020 in esclusiva su Nintendo Switch. Se volete più informazioni, leggete questo speciale dedicato.