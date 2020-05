Animal Crossing: New Horizons, la guida ufficiale sarà pubblicata da Bandai Namco

Bandai Namco Entertainment ha annunciato che pubblicherà in Italia la guida ufficiale di Animal Crossing: New Horizons, l'ultima grande hit per Nintendo Switch che sta facendo chiacchierare tutto il mondo. Ovviamente il volume sarà completamente tradotto nella nostra bella lingua.

Le 432 pagine del volume - edito da Future Press in brossura con sovracopertina premium - racchiudono la guida perfetta per ottenere il massimo divertimento dall'isola e mostrano tutti i segreti per non perdersi proprio nulla del gioco.

La Guida Ufficiale è lo strumento perfetto per chi si affaccia per la prima volta al gioco e per chi vuole rendere la propria isola ancora più speciale e contiene utili informazioni, consigli, immagini per: