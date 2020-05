The Last of Us 2, nuovo video Inside the Gameplay in arrivo domani

The Last of Us 2 sarà protagonista di un nuovo video Inside the Gameplay domani alle 16.00, ora italiana: lo ha appena annunciato Naughty Dog su Twitter.

Quello con gli approfondimenti dedicati a The Last of Us: Parte II è ormai un appuntamento fisso per il team di sviluppo, che ha tuttavia ricordato naturalmente lo State of Play di stasera, che seguiremo in diretta a partire dalle 22.00.

Come già riportato, il filmato che avremo modo di vedere fra poco includerà circa 20 minuti di azione in-game, otto dei quali completamente inediti, e farà luce su alcune situazioni della campagna di The Last of Us 2.

L'embargo della recensione di The Last of Us 2 scadrà il 12 giugno alle 9.00 del mattino, e per allora potremo raccontarvi davvero tutto sull'ultima fatica di Naughty Dog.