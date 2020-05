The Last of Us 2, lo Smart Delivery su PS5 verrà rivelato nell'evento del 3 giugno?

The Last of Us 2 girerà anche su PS5 utilizzando una funzionalità in stile Smart Delivery, che verrà rivelata durante l'evento del 3 giugno: è questa l'ipotesi formulata da Jeff Grubb.

Secondo il giornalista, le tempistiche della presentazione di PS5, che si terà la settimana prossima stando a diverse fonti, avrebbero senso appunto se si decidesse di mostrare in tale sede anche The Last of Us: Parte II sulla nuova console.

"Un evento dedicato a PS5 a pochi giorni dall'uscita di The Last of Us 2 ha senso, in quanto darebbe a Sony la possibilità di illustrare come funziona il suo approccio allo Smart Delivery", ha scritto Grubb su Twitter.

Immaginare che uno dei giochi più importanti di sempre in arrivo su PS4 sia destinato a non funzionare sulla prossima piattaforma Sony è ovviamente inimmaginabile, dunque la teoria del giornalista sta decisamente in piedi.

I cinque mesi che ci separano dal lancio di PlayStation 5, inoltre, potrebbero costituire un ottimo deterrente per chi pensasse di attendere la nuova console per giocare l'ultimo progetto firmato Naughty Dog.