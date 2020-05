The Last of Us 2, ecco il video di gameplay dello State of Play

The Last of Us 2 è stato mostrato stasera con un nuovo video di gameplay nell'ambito di uno speciale State of Play presentato dal game director e autore del gioco..

Dopo un trailer di recap sulla falsariga del video diario dedicato alla storia, Neil Druckmann, ha parlato di come The Last of Us: Parte II sarà ambientato per lo più a Seattle, con condizioni meteo variabili e nuove meccaniche di esplorazione fra arrampicate, salti e uso delle corde anche per trovare nuove zone e accedere a missioni secondarie.

L'elemento stealth sarà reso in maniera realistica: nascondersi nell'erba alta andrà bene dalla distanza, ma quando i nemici si avvicineranno potranno vederci. Dovremo dunque muoverci in continuazione, nell'ambito di alcuni fra i scenari più grandi che Naughty Dog abbia mai realizzato.

Potremo girare a cavallo o in barca, stando attenti alle molteplici minacce presenti in città, trasformata in una vera e propria zona di guerra in cui due fazioni contrapposte si scontrano di continuo: da una parte il fronte di liberazione armato del Wyoming, dall'altra i pericolosi Serafiti. Nel mezzo, naturalmente, gli Infetti, con nuove tipologie ancora più letali.

Ellie in The Last of Us 2 ha diciannove anni, ma un evento traumatico l'ha portata a diventare assolutamente spietata. Può utilizzare svariate armi, ognuna delle quali possiede dinamiche differenti e consente attacchi e manovre difensive peculiari, come quando si afferrano i nemici alle spalle ed è possibile eliminarli silenziosamente.

Nel corso della campagna potremo contare sull'aiuto di alcuni personaggi e utilizzare strategie differenti, sfruttando ad esempio le orde di Infetti per creare diversivi e superare in tal modo posti di blocco altrimenti complicati da affrontare. Il sistema di crafting ci permetterà inoltre di creare armi, oggetti e accessori che andranno a sposarsi con il nostro stile di gioco.

Per quanto riguarda il gameplay inedito, che trovate in testa alla notizia, si tratta di una sequenza di otto minuti in cui Ellie si intrufola in una base del WLF alla ricerca di una persona in particolare. Sulla sua strada trova una ragazza intenta ad ascoltare musica usando una PlayStation Vita ed è costretta a ucciderla con una coltellata quando la minaccia.

La resa realistica delle uccisioni e del sangue, insieme ai lamenti dei nemici che stanno morendo, rendono il gioco uno dei più violenti che abbiamo mai visto.

Nel corso del filmato Ellie si aggira per la zona in silenzio, effettuando una serie di eliminazioni silenziose grazie all'arco e a una pistola silenziata. Quando poi viene dato l'allarme, le cose si fanno più movimentate e la ragazza deve agire di conseguenza, fiondandosi oltre una porta e bloccandola per impedire il passaggio alle guardie.

La sequenza si chiude dopo l'esplorazione dei condotti d'areazione, che portano finalmente Ellie di fronte alla donna che stava cercando.