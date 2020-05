Windows 10, l'aggiornamento di maggio 2020 è ora disponibile per il download

L'aggiornamento di maggio 2020 per Windows 10 è finalmente disponibile per il download, e come già riportato include diverse interessanti novità.

Per usufruire dell'aggiornamento di maggio 2020 vi basterà entrare nelle impostazioni del PC, selezionare la voce "aggiornamento e sicurezza" e cercare nuovi aggiornamenti, quindi acconsentire al download e all'installazione del pacchetto, che richiederà un riavvio come da tradizione.

Una delle novità più importanti dell'update riguarda senz'altro l'assistente virtuale Cortana, diventata un'applicazione di sistema indipendente sulla falsariga dell'app Posta o della Calcolatrice. I nuovi meccanismi si focalizzano sulla scrittura, ma l'ascolto è ancora possibile.

Sarà inoltre possibile rinominare desktop virtuali e salvarli per mantenerli in vita anche dopo un reboot, così da non dover ricominciare un eventuale lavoro da capo. Presenti anche feature inedite fra le impostazioni, come la velocità del cursore.

Modificati infine il pairing Bluetooth, il Task Manager e la Windows Search.