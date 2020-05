The Last of Us 2 molto meno seguito di Ghost of Tsushima sui social?

The Last of Us 2 è stato protagonista stasera di uno State of Play che tuttavia non ha prodotto i riscontri social che ci si aspetterebbe da un'esclusiva di tale rilevanza: il seguito del gioco è stato molto inferiore rispetto a quello suscitato dallo stesso appuntamento dedicato a Ghost of Tsushima.

Secondo quanto riportato dall'insider Benji-Sales, i numeri totalizzati da The Last of Us: Parte II sono distanti da quelli degli altri blockbuster prodotti da Sony, come ad esempio Marvel's Spider-Man e God of War.

Nello specifico, il video di gameplay dello State of Play di The Last of Us 2 è stato seguito da 98.000 utenti in concomitanza, mentre quello di Ghost of Tsushima è stato il più visto di sempre su PS4 con oltre 180.000 spettatori.

Benji ha ovviamente detto che non necessariamente questi numeri andranno a impattare sulle vendite del nuovo titolo di Naughty Dog, e che lui personalmente si aspetta uno straordinario successo.

Tuttavia comprendere i motivi dietro queste performance tutt'altro che entusiasmanti risulta al momento difficile. Potrebbero anche avere a che fare con la paura di beccarsi degli spoiler indesiderati, dopo il clamoroso leak dei video di gameplay di qualche settimana fa.