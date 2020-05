Ghost of Tsushima: lo State of Play è stato il più visto di sempre su PS4

Lo State of Play di Ghost of Tsushima è stato il più visto di sempre di questo format dedicato ai giochi PS4. L'ultima fatica di Sucker Punch, infatti, ha totalizzato oltre 1,3 milioni di visualizzazioni totali. Un risultato notevole che dimostra l'interesse intorno a questa esclusiva di Sony, oltre che alla capacità del colosso giapponese di settare nuovi record dopo ogni piccola informazione che pubblica.

È successo lo stesso, infatti, con la presentazione del logo di PS5, capace di essere il più visto su Instagram, ma anche il DualSense ha settato nuovi standard su Twitter.

Lo State of Play di Ghost of Tsushima, nella nostra anteprima vi raccontiamo tutto quello che è emerso dalla diretta, ha totalizzato 1,3 milioni di visualizzazioni. Non sembrano numeri elevatissimi, ma è il dato più alto mai registrato dal format di Sony. Lo State of Play del 24 settembre dedicato alla data di lancio di The Last of Us 2, per esempio, ha totalizzato 750 mila visualizzazioni, mentre quello del 10 settembre di Resident Evil 3 si è fermato a 424 mila visualizzazioni.

A stupire è anche la ricezione al gioco, che è stato apprezzato da 74 mila persone, con soli 2 mila dislike.

L'analista videoludico indipendente Benji-Sales ha conteggiato oltre 4 milioni di visualizzazioni del video di gameplay, ottenute sommando i dati del video ufficiale con quello dei principali network che lo hanno trasmesso. Da questa attenzione si aspetta che il gioco, molto probabilmente l'ultima grande esclusiva per PlayStation 4, potrebbe vendere 6 milioni di copie tra PS4 e PS4 Pro. Un bel modo per dare commiato all'attuale generazione di console.