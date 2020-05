Epic Games Store ha regalato oltre 2,1mila dollari di giochi tra GTA V e Kingdom Come

Epic Games Store, dalla sua nascita a oggi, ha regalato oltre 2,1k dollari di giochi tra tripla A come GTA V e Kingdom Come: Deliverance e indie più o meno sconosciuti. Dal dicembre 2018, mese nel quale il servizio è stato fondato, a oggi il negozio, nel tentativo di attrarre velocemente un gran numero di clienti, ha distribuito gratuitamente un ricco catalogo di prodotti, che è stato possibile aggiungere gratuitamente alla propria lista di download.

Il caso più clamoroso è stato sicuramente GTA 5. Il gioco di Rockstar, infatti, è riuscito persino a far crollare i server dello store per oltre 24 ore. D'altra parte, nonostante sia uscito 7 anni fa, GTA V è sempre uno dei giochi più venduti al mondo e la sua componente online è in costante evoluzione e capace di richiamare migliaia di giocatori ogni giorno sui server. Tanto che lo si trova ufficialmente ancora a 29,99 euro.

Ogni giovedì pomeriggio, però, il catalogo si aggiorna e solo nelle ultime settimane abbiamo avuto giochi del calibro di Kingdom Come: Deliverance, Assassin's Creed Syndicate o la trilogia di Batman. Ma sono arrivati anche giochi meno celebri e celebrati come Amnesia, Crashland o Offworld Trading Company.

In 18 mesi Epic Games ha regalato 108 giochi per un valore che si aggira intorno ai 2140,94 dollari. Una cifra davvero impressionante, che dimostra lo sforzo notevole da parte del colosso dietro a Fortnite e all'Unreal Engine per rubare quote di mercato a Steam e provare a diventare il punto di riferimento per il gaming su PC.

Voi riscattate ogni settimana i giochi gratis offerti?