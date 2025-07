La Enhanced Edition di GTA 5 ha ricevuto DLSS 4 e Multi-Frame Generation grazie a una mod per PC realizzata da PureDark, uno sviluppatore ben noto per i suoi progetti dedicati al miglioramento tecnico dei giochi più popolari sul mercato.

Come forse saprete, il recente aggiornamento 1.71 di GTA 5 Enhanced Edition ha introdotto il supporto ufficiale al modello Transformer della tecnologia DLSS 4, omettendo però Frame Generation e Multi-Frame Generation: una mancanza che il modder non è riuscito a spiegarsi.

Così PureDark ha voluto rimediare personalmente, creando un pacchetto che ha però consigliato unicamente ai possessori di schede video NVIDIA RTX serie 50, visto che esiste già una mod pensata per la generazione di GPU precedente che aggiunge appunto la Frame Generation.

Purtroppo la mod non è disponibile gratuitamente, ma l'autore richiede una somma molto contenuta per poter accedere al pacchetto: basterà iscriversi alla sua pagina Patreon e acquistare per un abbonamento da 5,50€ al mese.