WhatsApp organizza meglio le risposte anche su iPhone: thread in arrivo su iOS con un futuro aggiornamento

Con l'ultimo aggiornamento beta per iOS 25.19.10.80, disponibile tramite TestFlight, è emerso che WhatsApp sta lavorando su una schermata dedicata per organizzare le risposte ai messaggi in thread strutturati. L'obiettivo è migliorare la leggibilità e il tracciamento delle conversazioni, soprattutto nei gruppi. La funzione sarà comunque disponibile per le chat individuali, di gruppo, comunità e canali.

Ogni messaggio mostrerà un indicatore numerico che segnala quante risposte ha ricevuto. Toccare questo indicatore aprirà una nuova schermata con tutte le risposte collegate a quel messaggio, ordinatamente raccolte. Gli utenti potranno leggere i messaggi correlati e rispondere direttamente all'interno del thread, mantenendo il contesto intatto.