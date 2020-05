GTA 5 gratis fa crollare i server dell'Epic Games Store

I server dell'Epic Games Store non hanno retto alla mole di traffico generata dal regalo di oggi, GTA 5, e sono letteralmente crollati. Attualmente gli utenti stanno registrando errori di acceso continui, che immaginiamo saranno risolti quando la pressione sui server diminuirà un po'.

Epic Games è cosciente della situazione, come dimostra il tweet ufficiale pubblicato in fondo alla notizia, e sta studiano cosa fare per risolvere:

"Attualmente il traffico dell'Epic Games Store è completamente congestionato.

Siamo consapevoli che in questo momento gli utenti potrebbero riscontrare dei tempi di caricamento particolarmente lenti, degli errori 500 o dei crash del launcher e stiamo lavorando attivamente per migliorare la situazione. Vi aggiorneremo il prima possibile."

Insomma, GTA 5 gratis su Epic Games Store ha dato i suoi primi effetti, che non sono proprio positivi ma sono indicativi di quanto sia stato gradito il regalo. Se ancora non siete riusciti a riscattare la vostra copia di GTA 5, non vi resta che aspettare.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.

We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.