The Witcher 3 potrebbe essere il gioco gratis della prossima settimana dell'Epic Games Store

The Witcher 3: Wild Hunt potrebbe essere il gioco in regalo la prossima settimana sull'Epic Games Store. In realtà si tratta solo di una voce di corridoio, ma ha comunque delle basi. La prima è che anche per la settimana prossima ci sarà un gioco misterioso in regalo. Si tratta di una formula per creare attesa già adoperata per il regalo di oggi, GTA 5, formula che Epic Games sembra riservare ai titoli più grossi (gli indie vengono annunciati insieme al lancio dei giochi gratuiti).

Fin qui però niente di troppo esplicativo, comunque, visto che di giochi grossi in giro ce ne sono molti. Il dettaglio che ha fatto puntare il dito verso il capolavoro di CD Projekt Red è l'apparizione nel database dell'Epic Games Store proprio di The Witcher 3 Wild Hunt. Si tratta di un dettaglio non da poco. C'è sempre la possibilità che si tratti di uno sbaglio o che il gioco di CD Projekt Red venga semplicemente messo in vendita nel negozio, ma visto GTA 5 è evidente che a Epic Games le risorse per fare regali del genere non mancano (chissà quanto spende per regalare titoli simili... non vogliamo nemmeno immaginarlo).

Speriamo solo che, nel caso fosse The Witcher 3 il prossimo gioco gratuito, potenzino i server prima del lancio, perché oggi sono crollati in modo clamoroso.