GTA 5 gratis su Epic Games Store, correte a scaricarlo

L'Epic Games Store ha lanciato la bomba: GTA 5 è gratis e per ottenerlo e scaricarlo basta avere un account valido dello store e attivare l'autenticazione in due fattori. Sì, avete capito bene, il gioco misterioso annunciato la settimana scorsa è nientemeno che il capolavoro di Rockstar Games, uno dei videogiochi più venduti di sempre, nonché uno di quelli ancora oggi più giocati.

Riscattando GTA 5 porterete a casa la lunga campagna single player e GTA Online, la chiacchieratissima modalità multiplayer del gioco, ancora oggi arricchita regolarmente con contenuti sempre nuovi. Attualmente supporta trenta giocatori e due spettatori e offre un gran numero di modalità, tra le quali un vero e proprio casinò.

Come saprete la campagna di GTA V racconta la storia di tre protagonisti, Michael, Trevor e Franklin, che hanno attirato le attenzioni della criminalità di Los Santos, la città in cui si svolge il gioco. Oltre alle missioni principali, non mancano una moltitudine di attività secondarie tutte da scoprire, per decine di ore di longevità.

Se volete più informazioni, leggete la recensione della versione PC di GTA 5.

GTA 5 prende il posto del gioco gratuito della scorsa settimana, sicuramente non dello stesso livello produttivo, ma comunque simpatico: Death Coming. Il titolo di Rockstar Games sarà riscattabile fino alle ore 17:00 del 21 maggio 2020.

Link per riscattare gratuitamente GTA 5 dall'Epic Games Store (attenti, perché dovete abilitare l'autenticazione in due fattori).