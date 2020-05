Fallout 76, la roadmap del 2020 ci prepara al ritorno della Confraternita d'Acciaio

Bethesda ha pubblicato la roadmap dei contenuti di Fallout 76 per il 2020, che vedrà il ritorno della Confraternita d'Acciaio, e ha confermato un periodo di accesso gratuito per tutti, che consentirà di giocarci senza spendere nulla!

La roadmap, che trovate in testa alla notizia, introduce anche alle Stagioni e a delle nuove avventure che saranno introdotte in gioco:

Il 2020 vede tornare eventi familiari come Fasnacht e la settimana della carne accanto a novità come le stagioni, la cui progressione sarà determinata da sfide speciali ed elargirà interessanti ricompense, tra cui pacchetti di atomi, pacchetti di carte Talento, elementi estetici unici e altro! Scoprite di più in questo articolo.

Verso la fine dell'anno, arriverà una Zona Contaminata per tutti! Questo aggiornamento permetterà di esplorare l'Appalachia insieme agli amici con più facilità grazie a un sistema di combattimento più equilibrato e bottino che scala in base al livello del giocatore! Quest'inverno, la situazione cambierà ulteriormente con l'arrivo della Confraternita d'Acciaio in Fractured Steel, con nuove missioni, compagni, PNG e altro!

Per quanto riguarda il periodo di prova gratuita, parte oggi 14 maggio e termina il 18 maggio 2020. È valido per tutte le versioni del gioco, quindi PC, Xbox One e PS4. Per giocare è necessario un abbonamento PlayStation Plus o Xbox Gold/Ultimate a seconda della piattaforma. I progressi fatti durante la prova potranno essere mantenuti nel caso in cui si decida di acquistare il gioco completo.