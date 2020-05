The Elder Scrolls: Blades per Nintendo Switch disponibile gratis su eShop

The Elder Scrolls: Blades sarà disponibile a partire da oggi su Nintendo Switch, con download gratis da eShop: il gioco è già comparso sullo store americano e anche quello italiano presenta la data del 14 maggio nella ricerca. Lo sblocco potrebbe dunque avvenire da un momento all'altro.

Come probabilmente saprete, se avete letto il nostro provato di The Elder Scrolls: Blades su iPhone, questo spin-off free-to-play della saga Bethesda propone un'esperienza in stile dungeon crawler, con visuale in prima persona e tante missioni a cui prendere parte.

Bethesda Game Studios, creatori del pluripremiato Skyrim, presentano The Elder Scrolls: Blades, un dungeon crawler reinventato. I Blades, gli agenti d'élite dell'Impero, vengono esiliati. Nel corso della fuga torni nella tua città natale, solo per scoprire che è stata rasa al suolo.

Completa le missioni: scopri avventure incredibili ambientate nei dungeon. Costruisci: crea e personalizza la tua città, riportandola alla sua antica gloria. Conquista: batti amici e rivali in epici scontri uno contro uno nelle arene.

Crea: crea il personaggio che vuoi e scopri armi, armature e abilità uniche. Domina: supera l'Abisso senza fine con un sistema di combattimento all'avanguardia.