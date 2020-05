Paper Mario: The Origami King, un video di gameplay mostra il sistema di combattimento

Paper Mario: The Origami King introdurrà un nuovo sistema di combattimento, mostrato in azione da un breve video di gameplay comparso su YouTube.

In uscita il 17 luglio su Nintendo Switch, appena annunciato con un trailer, Paper Mario: The Origami King ci vedrà affrontare i nemici all'interno di una sorta di tabellone circolare.

Durante il nostro turno, a quanto pare, potremo spostare gli anelli concentrici per fare in modo che gli avversari si trovino in una posizione più favorevole per poterli danneggiare, per poi procedere con un attacco.

Si tratta di un'idea originale e interessante, in quanto aggiunge alle meccaniche strategiche tradizionali un substrato puzzle che potrebbe ulteriormente valorizzare l'esperienza di gioco.

Cosa ancora più importante, l'annuncio di Paper Mario: The Origami King potrebbe significare che anche le voci sulle remaster di Mario Galaxy, Super Mario 64 e Super Mario Sunshine erano fondate.