Super Mario 3D World Deluxe, un nuovo Paper Mario e remaster di Mario Galaxy, 64 e Sunshine su Nintendo Switch?

Super Mario 3D World Deluxe, un nuovo Paper Mario e vari altri giochi di Mario classici sembrano in arrivo su Nintendo Switch, emergono altre conferme da parte di ulteriori fonti, sebbene tutta la questione rimanga al momento una semplice voce di corridoio, non avendo riscontri ufficiali da parte di Nintendo.

Il report di VGC di cui abbiamo parlato qualche ora fa, relativo alla serie di giochi di Super Mario su Nintendo Switch, sembra dunque assumere ulteriore consistenza: anche Eurogamer.net, Gematsu e il solito Jason Schreier confermano di aver sentito voci simili da parte di vari insider.

Spuntano anche nomi più precisi sui giochi che potrebbero tornare in forma rimasterizzata, o comunque in riedizioni di qualche tipo, su Nintendo Switch: si parla di un Super Mario 3D World in versione "Deluxe", con nuove aggiunte rispetto all'edizione originale su Wii U e versioni remaster di Super Mario Galaxy e di super Mario 64.

Inoltre, sono insistenti le voci su un nuovo Paper Mario, insieme ad altre novità. Tutto questo doveva essere presentato in occasione dei festeggiamenti per il 35esimo anniversario della serie Super Mario, che si sarebbero dovuti svolgere in concomitanza con l'E3 2020. Con la cancellazione di quest'ultimo e la crisi globale in cui ci troviamo, Nintendo potrebbe aver deciso di modificare i programmi ma un'iniziativa di questa portata dovrebbe comunque emergere nei prossimi mesi.

Continuiamo dunque ad aspettare eventuali conferme da parte di Nintendo, la quale al momento si è schierata dietro un classico "no comment", come solitamente succede per quanto riguarda i rumor che la riguardano. Certo è che nel 2020 cade il 35esimo anniversario della serie Super Mario e un qualche tipo di festeggiamento è probabile, dunque non resta che attendere per saperne di più.