Locke & Key 2, Netflix conferma la seconda stagione con un video teaser

Locke & Key 2 è stato confermato con un teaser ufficiale da parte di Netflix, che annuncia l'esistenza di una seconda stagione per la serie TV basata sull'omonima graphic novel, anche se non ci sono ancora riferimenti precisi per quanto riguarda la data di uscita.

Locke & Key è stata evidentemente una serie di successo per Netflix, che ha deciso di confermare subito una seconda stagione. I lavori su Locke & Key 2, in base a quanto riferito da Gamespot, sono partiti già da alcune settimane, dunque che la serie proseguisse era già in programma da tempo.

Il producer Carlton Cuse ha riferito la questione al sito, spiegando come la sceneggiatura sia già a buon punto, cosa che fa pensare comunque che le riprese non siano ancora iniziate. Non ci sono ancora informazioni sul seguito, ma il cast dovrebbe essere lo stesso, con una prosecuzione diretta degli eventi della prima stagione.

La storia racconta di una madre vedova che si trasferisce, insieme ai suoi tre figli, all'interno della vecchia magione di famiglia, chiamata Keyhouse. La famiglia Locke si ritrova coinvolti in eventi decisamente strani e inquietanti, in particolare i tre ragazzi (due maschi e una femmina): sono infatti gli unici a riuscire a vedere e gestire delle strane chiavi dai poteri magici, che però scatenano delle presenze inquietanti.

Nel caso non abbiate ancora visto la serie, per informazioni vi rimandiamo alla recensione della prima stagione di Locke , oltre all'interessante speciale che riporta qualche idea per un videogioco basato sulla serie.

Qui sotto, potete dunque vedere il tweet ufficiale della produzione e di Netflix che conferma l'arrivo, in un prossimo futuro, di Locke & Key 2.