Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, il gameplay di "No Russian" in video [aggiornata]

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered si mostra con cinque nuovi video di gameplay trafugati, contenenti in questo caso il tutorial iniziale e quattro missioni della campagna, fra cui la controversa No Russian.

I filmati arrivano dal canale YouTube di TheGamingRevolution, un leaker molto attivo con il franchise Activision che nei giorni scorsi si era unito al coro degli insider che hanno anticipato l'annuncio di Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered.

Non è ancora arrivata l'ufficialità dal publisher, ma oramai le informazioni sono di dominio pubblico: la remaster farà il proprio debutto domani, 31 marzo, sugli store digitali al prezzo di 24,99 euro.

Stando alla sinossi comparsa nel leak, Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered offrirà una grafica rimasterizzata rispetto all'originale, con texture, animazioni, fisica e sistema di illuminazione migliorati.