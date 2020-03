Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, uscita, immagini e trailer di presentazione spuntano online

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered si è mostrato, sebbene ancora non in forma ufficiale, attraverso immagini e trailer che sembrano proprio confermare in via definitiva il prossimo arrivo della versione rimasterizzata del gioco Activision, nel caso ce ne fosse bisogno e con tanto di data di uscita.

Restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale a questo punto, ma dovrebbe trattarsi di poco. I materiali in questione arrivano dalla sezione tedesca del PlayStation Store, dunque la fonte è sicuramente affidabile, anche se la loro apparizione in anticipo è chiaramente frutto di un errore.

Secondo quanto riferito dalla medesima fonte, la data di uscita sarebbe inoltre il 31 marzo 2020, dunque domani. Insomma, manca poco a svelare finalmente la totale verità su Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, che da quanto possiamo vedere è un'operazione di rimasterizzazione piuttosto profonda dell'originale.

Si tratta dunque di un rifacimento del secondo capitolo della serie Modern Warfare, contenente l'intera campagna single player e una serie di bonus collegati anche a Call of Duty: Modern Warfare e a Call of Duty: Warzone, il battle royale gratuito che sta impazzando in questi giorni online, come il ghost bundle dall'Underwater Ghost Team.

Oltre a un miglioramento generale in termini di risoluzione, in base a quanto è possibile vedere dovrebbero essere migliorate anche texture, animazioni, resa della fisica, illuminazione HDR e altri elementi tecnici in particolare per quanto riguarda la grafica.

Il video è trapelato su YouTube e potete vederlo qui sotto, ma potrebbe essere rimosso a breve, mentre le prime immagini potete vederle nella galleria sottostante. A questo punto non resta che attendere l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. È ormai da tempo che si parla dell'arrivo di Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, con la data d'uscita emersa proprio nel corso del fine settimana e un poster trovato tra i file di Modern Warfare.