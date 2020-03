Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, spunta la data d'uscita

The Gaming Revolution ha riportato quella che potrebbe essere la data di lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, chiesta all'insider Okami: il 30 marzo 2020, cioè dopodomani. Troppo presto per essere vero?

Se la data provenisse da un altro insider lo penseremmo anche noi, ma Okami si è dimostrato essere molto preciso con le sue indiscrezioni, ad esempio svelando prima del tempo il lancio di Call of Duty: Warzone, quindi tendiamo a dargli fiducia anche questa volta.

Giusto ieri è stato trovato il poster di Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered tra i file di Modern Warfare, che ha di fatto confermato l'esistenza del progetto (anticipato sempre da Okami). Scoperta anche la descrizione dei contenuti del pacchetto che comprenderà la campagna:

"Acquistate Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered e ricevete Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle OPPURE acquistate il Ghost Pack: Oil Rig Bundle per ricevere Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered." Spargete il caos con l'Oil Rig Pack. Prezzo: 10.000 CODPoint. Include: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

UDT Ghost (Legendary Ghost Operator Skin): demolite il nemico con la skin UDT Ghost.

Task Force (Legendary M4A1): Ecco 141 ragione per eliminare i bersagli con il fucile d'assalto Task Force.

One For One (Legendary 1911) - Diventate membri onorari della Taskforce 141 con la pistola One for One.

Free Dive (Rare Charm)

Belly Flop (Epic Ghost Finishing Move)

Stay Frosty (Epic Ghost Operator Quip)

No Easy Days (Epic Animated Calling Card)

Ghost (Rare Emblem)