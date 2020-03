Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, il poster trovato tra i file di Modern Warfare

Tra i file di Call of Duty: Modern Warfare è stato trovato il poster di Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, la vociferata versione rimasterizzata della campagna single player del secondo capitolo della mini serie di Infinity Ward.

Il poster di Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered è apparso dopo il recente aggiornamento di Call of Duty: Modern Warfare ed è stato trovato da alcuni data miner, che si sono impegnati subito a cercare tracce interessanti tra i nuovi file. Interessante anche la descrizione dell'artwork:

Acquistate Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered e ricevete Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle OPPURE acquistate il Ghost Pack: Oil Rig Bundle per ricevere Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered."

I data miner hanno scoperto anche il Ghost Pack: Oil Rig di cui si parla sopra, con relativa descrizione dei suoi contenuti:

" Spargete il caos con l'Oil Rig Pack. Prezzo: 10.000 CODPoint. Include: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

UDT Ghost (Legendary Ghost Operator Skin): demolite il nemico con la skin UDT Ghost.

Task Force (Legendary M4A1): Ecco 141 ragione per eliminare i bersagli con il fucile d'assalto Task Force.

One For One (Legendary 1911) - Diventate membri onorari della Taskforce 141 con la pistola One for One.

Free Dive (Rare Charm)

Belly Flop (Epic Ghost Finishing Move)

Stay Frosty (Epic Ghost Operator Quip)

No Easy Days (Epic Animated Calling Card)

Ghost (Rare Emblem)