Gears Tactics, l'anteprima dello strategico di Microsoft e Splash Damage

Gears of War e Halo sono senza ombra di dubbio i due nomi più riconoscibili della scuderia Microsoft: giganti del mercato che smuovono milioni di copie e vendono ogni volta ondate di console, nonostante le innumerevoli trasformazioni del panorama videoludico abbiano portato il loro peso a diminuire in modo sensibile. Nomi così potenti non sono facili da gestire, poiché se si eccede nel loro sfruttamento si rischia di cancellarne completamente l'efficacia; figuriamoci poi quanto possa essere difficile lanciarsi in uno spin off e soddisfare comunque alcune delle fanbase più aggressive e attaccate al marchio in circolazione.

I team che a progetti del genere hanno lavorato, in effetti, di rado sono riusciti a lasciarci a bocca aperta, nonostante non siano mancati i prodotti qualitativamente degni. Forse memore dei buoni risultati raggiunti con Halo Wars, dunque, il colosso statunitense ha deciso di cavalcare nuovamente il genere di quei titoli con Gears Tactics: uno strategico a turni ad opera di Splash Damage.

Molti storceranno il naso davanti a un progetto simile, d'altro canto Halo Wars era un titolo non privo di difetti, dal gameplay calcolato attorno ad equilibri molto diversi da quelli altri classici della strategia; solo che Gears Tactics è un progetto molto diverso per via della sua natura a turni, estremamente più complesso e, in tutta sincerità, più interessante. Noi, in tempo di quarantena, non abbiamo purtroppo potuto testarlo direttamente, ma gli sviluppatori ci sono venuti incontro con un interessante evento in streaming, che ci ha permesso di osservare quasi un'ora di gameplay.