Genshin Impact, il provato della closed beta

MiHoYo, lo sviluppatore cinese già autore di Honkai Impact 3rd, è tornato sulle scene con Genshin Impact , una nuova IP che pare sia salita alle cronache per la sua somiglianza con The Legend of Zelda: Breath of the Wild . Nonché per la bizzarra protesta di un giocatore cinese il quale, sapendo che un probabile clone del capolavoro targato Nintendo sarebbe passato anche su console, PC e mobile - dunque in un certo senso "sporcando" la purezza del gioco cui si ispira - ha voluto mostrare tutto il proprio disappunto distruggendo una PS4 durante il ChinaJoy. Al di là di certe reazioni fuori misura, non possiamo negare che il primo impatto con questo action RPG ci abbia di fatto ricordato molto da vicino Zelda ma vogliamo rassicurarvi sul fatto che si tratta dell'impianto visivo e delle atmosfere: per il resto, Genshin Impact ha una dichiarata matrice molto più orientale e tendente agli MMO , oltre che al fastidioso sistema delle microtransazioni , tuttavia questo non ci ha impedito di rimanerne piacevolmente colpiti. Analizziamo nel dettaglio il frizzante mondo di Tevyat e i suoi personaggi.

Nelle terre di Tevyat

Abbiamo trascorso qualche ora nel colorato e vivido mondo di Genshin Impact, non potendo mancare di notare l'ambizione dietro un progetto molto distante in termini di portata rispetto al precedente: stiamo parlando di un action RPG open-world multipiattaforma, che ci porterà a girovagare in lungo e in largo una mappa tanto vasta quanto ricca, scoprire dungeon nascosti, sconfiggere nemici, saccheggiare il loro bottino e più in generale scoprire cosa ci aspetta un po' più in là all'orizzonte. Niente che di fatto non si sia già visto, a maggior ragione perché - l'abbiamo detto - il design nel complesso rimanda senza troppi giri a Zelda, ciononostante il team di sviluppo sembra essere riuscito a dare un'identità propria a un gioco che impara dai maestri per poi muoversi sulle proprie gambe. La storia, per quanto abbiamo potuto cogliere finora, ruota attorno a due gemelli in lotta contro una misteriosa divinità: in base alla nostra scelta, se giocare come maschio o femmina, dovremo assistere impotenti alla scomparsa dell'altro gemello prima di ritrovarci nelle terre di Tevyat con l'obiettivo di trovarlo/a. A farci compagnia, una creatura umanoide che fa un po' le veci della storica Navi di The Legend of Zelda, riuscendo a essere ugualmente petulante in certi momenti. Non sappiamo quanto tempo sia trascorso da quella lotta, dove sia il nostro gemello né come raggiungerlo. Tutto ciò che possiamo fare è raccogliere più indizi possibili e creare da soli il percorso da seguire.

Una volta in controllo del personaggio, si viene immediatamente investiti dalla pienezza e dalla vividezza del mondo di gioco, che sembra respirare con noi mentre ci avventuriamo lungo le sue distese sconfinate verso la prima città di gioco: le esperienze in grado di garantire un senso di libertà totale pur continuando a fornire una ragione per esistere all'interno di un open-world non sono molte e l'intenzione di MiHoYo pare sia realizzare un gioco che non punta alla grandezza di Zelda ma ne trae spunto per provare a colmare la carenza di titoli a riguardo. Non c'è elemento con il quale non possiate interagire, né fiume che non possiate attraversare a nuoto, parete rocciosa da scalare o manicaretto d'emergenza da cucinare nel caso vi sia necessità ma, per quanto intrigante, Tevyat è un mondo che non tarderà a mettervi alla prova senza per forza costringervi a impugnare un'arma.