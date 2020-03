Dragon Ball, C18 protagonista di questa action figure estremamente sexy

Se siete collezionisti di modellini e statuine a tema Dragon Ball, difficilmente potreste farvi scappare questo nuovo arrivo nella serie: è l'action figure del momento, è estremamente sexy, ed è dedicata a C18, l'androide femminile introdotto nella saga degli Androidi di Dragon Ball Z.

Al di là di un'ottima cura per i dettagli della statuina, è facile immaginare il motivo per il quale abbiamo definito estremamente sexy questa action figure: noterete come sia molto sbilanciata in avanti, perché i produttori hanno scelto di mettere in evidenza il seno dell'androide in questione. Violando anche parzialmente il principio di realtà, dato che nel manga e nell'anime di Akira Toriyama C18 è molto meno formosa.

Ma comunque non è nostro compito giudicare i gusti di produttori e collezionisti: trovate le immagini dell'action figure sexy di C18 qui di seguito. La spedizione internazionale è gratuita, e il prezzo è attualmente fissato a 34,99 dollari; potreste metterla accanto al poster di Bunny Bulma.